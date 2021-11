Frente al éxito del plan de vacunación que desarrolla la Municipalidad en articulación con Nación y Provincia, el partido de Escobar no registró fallecimientos por el virus en los últimos 43 días y experimentó un marcado descenso en los contagios. Además, se redujo prácticamente a cero la cantidad de internados en terapia intensiva por coronavirus, ya que solo se registran 2 pacientes en el Hospital Municipal Presidente Néstor Carlos Kirchner -uno en terapia intensiva y el otro en sala común- mientras que en el Hospital Erill, tanto como en los Centros Comunales de Rehabilitación Sangalli Dupuy, Horacio Dupuy de Garín y la Unidad de Diagnóstico Precoz de Maquinista Savio, no hay personas internadas por esta enfermedad.

Bajaron los contagios de coronavirus y no se registraron fallecimientos en los últimos 43 días en Escobar