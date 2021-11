Escobar es el primer organismo de gobierno del país en lograr la certificación en transparencia y anticorrupción más importante a nivel mundial

El anuncio fue realizado por Staregister International Inc., una entidad de certificación acreditada en todo el mundo, que evaluó el correcto cumplimiento de la Municipalidad de Escobar en la elaboración y aplicación de estrategias para mejorar los procesos administrativos y detectar posibles irregularidades, lo que incluyó la capacitación de la totalidad del personal municipal, además del despliegue de controles para aumentar las prácticas de transparencia en áreas sensibles como la Dirección de Compras.

“Nos enorgullece que Escobar tenga el primer gobierno del país en recibir la certificación de gestión transparente, pero también nos gustaría no ser los únicos y que otros distritos y organismos públicos se sumen. Gestionar no es solamente administrar bien sino también generar buenas prácticas ciudadanas. Cuando adherimos al proceso de evaluación de la ISO 37001 nos acompañaron todos los espacios políticos. Eso es lo que queremos para el tiempo que viene: políticas públicas con consensos unánimes, buscando siempre dar un salto de calidad como funcionarios y mejorando la vida de nuestra gente”, expresó Sujarchuk.