Esperaba el colectivo: La manosearon, la golpearon y le robaron a plena luz del día

Y el violento y traumático hecho no fue una calle desolada, sucedió en una de las aterías más transitada de Villa Lynch, por la que pasaron varios automovilistas en el transcurso del interminable minuto, pero ninguno asistió a la víctima.

El aberrante suceso ocurrió en la mañana del sábado en la esquina de Yrigoyen y Canale, cuando cerca de las 6 de la mañana, una chica que esperaba el colectivo 343 fue atacada por un hombre y su novia, los que no solo la golpearon violentamente, sino que también la manosearon por más de un minuto.

Miserias humanas atacaron este fin de semana a una joven a primera hora del sábado en Villa Lynch, partido de San Martín. Frente a la pasividad de automovilistas que, cobardes, no acudieron al rescate, la chica fue prácticamente vejada en la calle.