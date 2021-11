Juan Manzur recibió al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa

Al ser consultado por el llamado al diálogo con la oposición, el presidente de la Cámara de Diputados afirmó que “se están definiendo una serie de temas, porque entendemos que es muy importante que en el 2022, que no hay elecciones, todos pongan lo mejor para que Argentina salga adelante y salgamos de esta dinámica en la cual el gobierno propone y la oposición se opone”. Y aseguró: “Me parece que es central pasar a un esquema en el cual, en aquellos temas en los que podamos construir consenso y previsibilidad para la Argentina, para los próximos 10 años, lo podamos hacer”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com