Brest: “Reafirmemos una vez más el compromiso y el honor del ser militante”

Toda mujer u hombre puede vencer cualquier mudanza en el tiempo, si se haya armado de una sólida verdad. Y esa verdad que abrazo y compartimos, es la causa histórica del peronismo, la que me y nos convoca a no bajar los brazos, a seguir adelante venciendo las adversidades y cada obstáculo, y jamás renunciar a hacer realidad la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo de la Nación, la Provincia y de un San Isidro mejor para todas y todos.

Muy feliz Día del Militante Peronista a todxs lxs compañerxs. En esta instancia tan importante por la que transita el país y nuestro gobierno nacional y popular, en la que nos movilizaremos a nuestra histórica Plaza de Mayo, quiero invitarlos a que juntos reafirmemos una vez más el compromiso y el honor del ser militante, como nos enseñó el querido Antonio Cafiero: “Es alguien que en un momento de su vida descubre una verdad, lucha por ella, trata de servirla y la sigue por toda su existencia. Elije ese nosotros en la política y se inserta en el colectivo para hacer algo en común. Es todo lo contrario a un individualista o un burócrata. Tiene un compromiso hacia los demás y ese compromiso se demuestra en la acción. Ser militante es una manera de apostar y vivir la vida. Por eso, hoy los peronistas tenemos por delante ese primer compromiso que nos iguala a todos en nuestra fe doctrinaria, no olvidar que nuestro movimiento será siempre una pasión militante, la casa de las mejores utopías y de los sueños más hermosos de igualdad, dignidad y justicia social”.