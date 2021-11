Acusan a Carlos Kambourian de usar recursos del Hospital Garrahan para gastos personales

En función de esos datos, en el sumario calculan el gasto en combustible, la amortización del auto y nada menos que 43 mil 300 pesos por infracciones de tránsito, lo que en total suma los 383 mil 317 pesos que le exigen depositar en 10 días. En todos los casos, se le hace saber que en caso de no restituir el dinero, se iniciarán acciones legales.

Según señalan en el diario Página 12, Kambourian no pudo justificar los gastos realizados en bares y restaurantes, en la Argentina, España y Estados Unidos, e incluso se señala que pagó con plata del Hospital de Niños un evento para agasajarse a sí mismo por su cumpleaños.