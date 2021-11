Zamora supervisó los trabajos de renovación integral de la ex Ruta 197

En Troncos del Talar, el intendente de Tigre, Julio Zamora, monitoreó las obras de renovación integral de la ex Ruta 197. Junto al gobierno nacional, el Municipio interviene el tramo desde el puente Taurita hasta la rotonda de avenida Liniers con asfaltos, colocación de semáforos tanto viales como peatonales, dársenas para paradas de transporte público y nuevas luminarias Led.

