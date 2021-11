“Vamos a ser la oposición que defienda los intereses y los derechos de la ciudadanía”

Los concejales electos por el Frente de Topos, Celia Sarmiento y Federico Meca, se refirieron así al rol que desempeñarán a partir del 10 de diciembre.

Celia Sarmiento y Federico Meca, concejales electos por el Frente de Todos San Isidro, se expresaron sobre el resultado obtenido por el espacio en las elecciones generales del pasado 14 de noviembre que les permitió ganar sus bancas en el Concejo Deliberante local. Ambos pusieron el énfasis en definir cómo desempeñarán su nuevo rol y aseguraron que van a ser “la oposición que defienda los intereses y los derechos de la ciudadanía”.

Primeramente, Meca dijo que a partir del 10 de diciembre mantendrá un desempeño “responsable” y expresó: “No vamos a ocupar una banca para poner palos en la rueda pero tampoco vamos a mirar para otro lado ante lo que consideremos injusto. Queremos garantizar la gobernabilidad pero que la misma sea transparente, controlada y que responda a las demandas de la población”.

Además, aseguró que trabajarán arduamente desde el Concejo Deliberante para “reparar los baches de una gestión en decadencia que se vio reflejada en los 25 mil votantes que se inclinaron por otras fuerzas a nivel local respecto del porcentaje obtenido por Juntos a nivel provincial”.

“Nuestro norte es hacer que los sanidrisenses puedan vivir un poco mejor hasta que el gobierno municipal cambie. Si no hay reelección, no estamos lejos de eso”, manifestó el economista, firme y con la seguridad que le proveen los números, destacando que “el oficialismo casi no creció en esta última contienda”.

Por su parte, Sarmiento expresó: “Vamos a tomar nota de lo se nos pide, comprometiéndonos a ser la oposición que de verdad defienda los intereses y los derechos de la ciudadanía”.

“Entre el 12 de setiembre el 14 de noviembre hubo una profunda toma de conciencia de lo que se nos reclama a los y las dirigentes. Eso se vio reflejado en el crecimiento de casi 9000 votos que tuvo el espacio, lo que nos enorgullece, nos fortalece y nos obliga a ser más responsables”, manifestó.

Dirigiéndose de manera directa a la población, la edil electa expresó: “Las vecinas y vecinos de San Isidro deben saber que estas bancas van a encargarse de recibir todas sus inquietudes y necesidades, y al mismo tiempo ser garantes de que se resuelvan”. “Fuimos capaces de escuchar y modificar nuestros planteos, acorde a lo que nos expresó la gente en las elecciones pasadas. Desde la militancia activa, casa por casa, acercando nuestras propuestas, escuchando cada una de las necesidades”, finalizó.

Por último, ambos agradecieron a toda la militancia “que no sólo acompañan a quienes formamos parte de la lista, sino que también representan el vehículo para transmitir inquietudes y dar cuenta de nuestras acciones”. “No se puede crecer teniendo solo dirigentes o candidatos que bajan línea”, concluyeron.

Los futuros ediles integrarán, a partir del 10 de diciembre, el bloque opositor mayoritario junto a Mateo Bartolini y los actuales ediles Milena Lamoniega, Gastón Fernández y Soledad “Pupi” Durand.