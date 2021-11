San Martín: Tremenda golpiza grupal a un joven en fiesta clandestina

La víctima se recupera con golpes y hematomas. Por la agresión no hay detenidos.

Las imágenes que trascendieron en redes dan cuenta de un nutrido de grupo de asistentes golpeando a un joven, mientras personal de seguridad del lugar no interviene en la agresión. La trifulca finaliza cuando un muchacho patea en el rostro al infortunado, que terminó inconsciente.