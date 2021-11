San Fernando sigue capacitando sobre el uso de la copa menstrual, ecológica, económica y saludable

El Municipio continúa su Programa de Gestión Menstrual para informar a las vecinas sobre alternativas no contaminantes, eficientes, sanas y más económicas para utilizar durante su ciclo. La secretaria y concejal electa, Eva Andreotti, explicó: “Se busca que la menstruación no sea un problema, sino que sea igualitaria y podamos cuidar al medio ambiente”.

El Programa de Gestión Menstrual impulsado por el Municipio de San Fernando intenta disminuir la generación de residuos por elementos descartables que son altamente contaminantes, y reemplazar su uso por la copa menstrual reutilizable, que a la vez es más económica y saludable. En esta línea se brindó una nueva charla en la Sociedad de Fomento Mitre del barrio Fate, con la participación de las socias de la institución.

La secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, también concejal electa, acompañó la jornada y detalló: “Es un programa muy lindo que ayuda a cuidar al medio ambiente, porque reducimos mucho los insumos usados en la gestión menstrual; también es un gran aporte para la salud, porque la copa menstrual no hace ningún daño y sobre todo es inclusiva, porque mensualmente, por falta de recursos, 2 de cada 5 niñas pierden hasta 5 días de escolaridad. Se busca que la menstruación no sea un problema, sino que sea igualitaria y podamos cuidar al medio ambiente”.

Por su parte, el presidente de la Sociedad de Fomento Mitre, Juan Benítez, comentó: “Me parece fantástico, me pone muy contento trabajar en conjunto con el Municipio. En nuestro espacio que nuclea a muchos deportistas y vecinos, fue una linda jornada donde todas las mujeres recibieron una copa menstrual, que es una muy buena iniciativa”.

En cuanto a las participantes, Dalma opinó: “La charla me pareció muy importante para el medio ambiente, y para la persona que no llega a tener medios para comprar la copa es una gran ayuda”. Y Roxana, que vive a dos cuadras, agregó: “Tengo dos hijas mujeres, una de 18 y otra de 23 que ya tiene hijos, así que me interesó mucho que vengan a esta charla. La copa es algo novedoso y que no se veía en mi época”.

Y Daniela agregó: “La charla es súper informativa, hace rato que tenía ganas de saber más, y cuando me enteré que hace unos días hicieron otra, me pareció genial. La recomiendo, porque hay un montón de cosas que no sabemos”.

La capacitación fue brindada por la coordinadora obstétrica, la doctora Alicia Ameijenda; y también estuvieron presentes la subsecretaria de Salud Pública, Claudia Regenjo; el director general de Medio Ambiente, Gabriel Tato; y los concejales Vanesa Medialdea y Carlos Bergandi.