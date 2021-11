Diego Santilli visitó Ituzaingó junto a Gastón di Castelnuovo y acusó al gobierno de “distorsionar la realidad”

“En Ituzaingó tenemos un ejemplo de diálogo que sería bueno que el gobierno nacional adopte”, señaló el concejal electo, que además hizo referencia a la paridad que habrá en el Concejo Deliberante, y mencionó que si bien les interesaría buscar la presidencia del Legislativo “es una discusión que se dará en un marco de diálogo y no para trabar una gestión”.

Por su parte, Gastón di Castelnuovo dijo que a nivel local el oficialismo sí reconoció la derrota. “El domingo me comuniqué con Pablo Piana y otros funcionarios del Municipio”, señaló.

“Para poder resolver un problema primero hay que aceptarlo. Me parece que convocar una marcha un día laboral, donde los argentinos tenemos que reencontrarnos con el trabajo, está totalmente distorsionado”, señaló Santilli, y recalcó: “En provincia de Buenos Aires ganamos 109 de 135 municipios”.

En este sentido planteó la importancia de “la educación como mecanismo de ascenso social y desarrollo”. Además indicó: “Hay 28 millones de argentinos en condiciones de trabajar y sólo 5 lo hacen de manera formal en el sector privado, así no podemos salir adelante”.

El ganador de las elecciones a nivel provincial, Diego Santilli, estuvo de visita en el partido de Ituzaingó junto al candidato de Juntos, Gastón di Castelnuovo, quien también se quedó con el triunfo en la categoría de concejales. Allí, el ex vicejefe de Gobierno porteño acuso al gobierno nacional de “distorsionar la realidad”.