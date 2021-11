La teatralidad electoral solo sirvió para garantizar la supervivencia de cada uno en su propio espacio

Ya es hora que salgamos de esta mecánica regresiva y pinina que tantos perjuicios genera, porque gran parte de la sociedad se resiste a creer que la ex profesa y desvalorizada nación tiene su destino sellado, esperando un cambio político profundo en donde el ciudadano común -y no el político- sea el protagonista y goce de una vez y para siempre de sus plenos y postergados derechos.

Todo está hecho para entretener-distraer, y así suben y bajan los actores de reparto de este horrendo escenario, pero la sumatoria de las partes de todo lo que estos hacen da siempre “cero”. Los falsificadores de opinión los asisten diariamente junto a los laboratoristas que inducen a que cada fuerza no se aparte de su espacio asignado y cumpla con su rol planificado.

No existe una democracia que sirva verdadera y de manera útil a un pueblo que hace años esta conminado a optar en contra de alguien, porque lo han privado de el derecho de elegir. El presente solo le sirve a la mediocre dirigencia política de todos los colores, que sin distinguir los verdaderos objetivos se enredan como los sofistas mostrando una simple elección como lo único importante ,cuando en realidad no lo es, y máximo cuando la mayoría de sus actores son los responsables de tamaño desastre.

Esta política carente de planificación estratégica y diálogo, no simplemente electoral, sino con objetivos de nación que quiera recomponer su tejido social y su aparato productivo, es ejecutada futboleramente, fomentando su sustento en el odio social.

La reciente contienda electoral, dio como ganadores a “todos”. En sus declaraciones “todos juntos” hicieron la mejor elección de la historia, una histórica elección, y así no hay derrotados, solo históricos ganadores a excepción del eterno y único derrotado, que es el pueblo.