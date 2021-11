“Ayer no era un momento para festejar. Tenemos 40% de pobres, 11% de indigentes, más de 50% de inflación. Nosotros, obviamente, teníamos una inmensa alegría por el resultado alcanzado, pero también el triunfo nos llena de responsabilidad para afrontar los desafíos que tiene nuestro país y ahora comienza un camino para repensar nuestro país, todos los problemas estructurales que tenemos y cómo vamos a ir resolviéndolos”, completó Santilli.

“Con Segundo estoy orgulloso, contento por el trabajo que venimos haciendo. Había que ganar esta elección. Era importante para ponerle un freno al kirchnerismo y empezar a tratar los temas que son trascendentales para la provincia y la Argentina. Es la primera vez desde el 83 a la fecha que el peronismo unido no perdía una elección en la Provincia, y nosotros, gracias al apoyo de la sociedad, pudimos sostener este resultado que le genera esperanza y optimismo a los bonaerenses”, agregó.

El diputado nacional electo visitó Tigre y se mostró junto al ganador de la elección en el distrito, Segundo Cernadas. Ambos mantuvieron un encuentro con la militancia y recorrieron el centro comercial de General Pacheco. Allí, Santilli dijo que “ayer no era el momento de festejar” sino de “repensar el país”.

Santilli cruzó al gobierno: “Ayer no era el momento de festejar” sino de “repensar el país”