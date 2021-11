Rotunda victoria de la lista de Sujarchuk: Duplicó la diferencia con respecto a las primarias

“Quiero agradecer al pueblo de Escobar por esta nueva demostración de confianza, que al mismo tiempo se traduce en mayor compromiso y humildad por parte de quienes tenemos la responsabilidad institucional de conducir el distrito. Trabajamos todos los días con el único objetivo de mejorar la vida de cada escobarense y eso es lo que vamos a seguir haciendo. No entendemos otra manera de gobernar que no sea ampliando derechos para que nuestra gente sea feliz. Por eso los convoco a todos a que, en unidad y tirando para el mismo lado, construyamos el Escobar que queremos”, expresó Sujarchuk.

This site is protected by wp-copyrightpro.com