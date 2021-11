El presidente Fernández anunció convocatoria a la oposición y envío al Congreso de proyecto sobre deuda

Tras afirmar que «es necesario resolver el problema de la deuda con el FMI heredada del gobierno anterior, Fernández definió que «negociar no es obedecer» y aseguró que «en esta nueva etapa profundizaremos nuestros esfuerzos para llegar a un acuerdo sustentable con el Fondo Monetario Internacional».

«A principios del año próximo, la producción industrial no sólo habrá recuperado lo perdido en 2020 sino que habrá repuesto lo perdido en 2018 y 2019», prosiguió el mandatario, y agregó que el país tiene en la actualidad «las exportaciones más altas en 8 años».

Posteriormente, el presidente dirigió unas palabras a la militancia desde el búnker del Frente de Todos en Chacarita, y aseguró que «nada hay más lindo que poder escuchar al pueblo el día que vota», agradeció a los que votaron al al oficialismo, con quienes renovó su «compromiso», así como también lo hizo con los que no votaron al peronismo, y convocó a «llenar la Plaza de Mayo» el miércoles, cuando se celebra el Día de la Militancia.