“La contundencia de este resultado demuestra una vez más que los vecinos no quieren volver al pasado, que quieren un mejor futuro, que apuestan por este equipo de personas honestas que vinieron a transformar Tres de Febrero para siempre”, enfatizó Valenzuela.

Valenzuela vuelve a ganar con contundencia en Tres de Febrero: “El resultado muestra que los vecinos no quieren volver al pasado”