En Morón, el Frente de Todos logró renovar todas las bancas que puso en juego

Sobre el escenario, estuvieron todos los candidatos y candidatas del Frente de Todos Morón, además de las y los dirigentes de los partidos que integran la coalición en el distrito y el ex intendente y referente nacional del kirchnerismo, Martín Sabbatella.

“Yo no tengo ninguna duda, como dije al principio que si en dos meses recuperamos 6 puntos, en dos años vamos a revertir este resultado y seguirá siendo el Frente de Todos la fuerza mayoritaria que le garantizará a Morón el destino de crecimiento y desarrollo con inclusión”, concluyó el jefe comunal ante una multitud de militantes del oficialismo.

“Esto no es una alquimia electoral -continuó- esto es un dispositivo de poder que tiene como objetivo transformar la vida de nuestro pueblo y hacer de la ciudad de Morón una ciudad que cada vez garantice más derechos, siempre con un horizonte irrenunciable que tiene que ver con la justicia social, con la inclusión, que tiene que ver con la movilización de nuestro pueblo, la participación y el protagonismo popular”.

En un efusivo discurso frente a 2000 militantes, el intendente Lucas Ghi celebró la recuperación de votos -el Frente de Todos había obtenido menos de 33 por ciento en las primarias- y convocó a “redoblar esfuerzos en la etapa que se inicia”. “Este Frente de Todos salió con todo a comerse la cancha, con un empuje, con una garra, con una mística, con amor, con entrega, con ese esfuerzo de multiplicarse todos los días, estar en todos lados, todo el tiempo, y hoy no fue la excepción”, sentenció.