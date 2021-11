El Frente de Todos ganó por amplio margen en Merlo

La lista del Frente de Todos en Merlo superó por 20 puntos a la de Juntos. Fue por un 47% contra un 27,75% de la boleta opositora. La ventaja también fue amplia para la candidata oficialista en la elección de concejales y consejeros escolares.

Con el 95% de las mesas escrutadas, en el municipio gobernado por el intendente Gustavo Menéndez el Frente de Todos sacó el 47,09% de los votos, mientras que Juntos obtuvo el 27,75% del escrutinio.

La ventaja también fue amplia para el oficialismo en la elección de concejales y consejeros escolares, donde la boleta de Karina Menéndez cosechó un 43% de los votos, contras el 28,60% que alcanzó el macrista David Zencich.

Cerca de las 22 horas, y luego de conocerse los datos oficiales, la concejal electa habló junto a su equipo en un acto colmado de militantes y destacó: “Sacamos más del 20% de los votos y eso es gracias a ustedes que no se comieron el cuento de votar a quienes no correspondía y les trajeron hambre a nuestra gente”. Además, agregó: “Debemos militar fuertemente para que en 2023 no pasemos la angustia que pasamos en agosto”.

Por su parte, el jefe comunal también se refirió al resultado de los comicios y expresó: “Este peronismo de Merlo no va a volver a ser oscuro, como esa gestión anterior que tuvimos durante 24 años”. “Estos 20 puntos de diferencia hablan de todo lo que hicimos en Merlo este último tiempo”, agregó.

Tras finalizar el acto, el mandatario local comentó que recibió mensajes y saludos del presidente Alberto Fernández y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para felicitarlo por el resultado del Frente de Todos en el distrito, donde el pasado jueves se realizó el cierre de campaña del espacio.