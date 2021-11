Cristián Méndez tras el triunfo: “No trabajamos para que la gente nos vote sino para que viva mejor”

Asimismo, Méndez leyó que hubo un “voto castigo” al Frente de Todos en las PASO, que decidió no ir a votar y que en estas elecciones “terminó acompañando aunque no lo suficiente para ganar a nivel nacional”. “Ahora tenemos que volver a trabajar todos, oposición y oficialismo, porque es lo que la gente quiere para sacar este país adelante”, terminó.

“Nosotros no trabajamos para que la gente nos vote sino para que viva mejor, y eso al final de cada proceso eleccionario tiene sus frutos”, manifestó el edil electo.

Para Cristián Méndez, el hecho de que el joaquinismo no pierda una elección desde el año 2009 tiene que ver “con estar cerca del vecino y ocuparse”. “Cuando hay gestión se termina notando y reconociendo en las urnas”, indicó.