Ariel Sujarchuk votó en la Escuela 29 del barrio San Luis

“También implementamos un operativo de hidratación para las personas que concurren a votar, ya que no estamos acostumbrados a que se realicen elecciones en esta época más calurosa del año”, agregó Ariel Sujarchuk.

“El dispositivo para las elecciones está funcionando a toda velocidad, y el protocolo anti coronavirus ya no es tan riguroso debido a las mejoras de las condiciones epidemiológicas”, celebró. También señaló que “por suerte el temporal ya quedó atrás, no fue tan intenso como se esperaba y además nuestros equipos de Obras Públicas y Defensa Civil estuvieron en los momentos más críticos de la lluvia y continúan trabajando para garantizar que todos los caminos estén despejados y así podamos ejercer el derecho al voto”.