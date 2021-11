Elecciones 2021: En Morón, ganó el candidato de Juntos, Leandro Ugartemendia

Juntos se volvió a imponer en Morón, mediante el candidato del ex intendente Ramiro Tagliaferro. 49% de los votos para Leandro Ugartemendia, frente al 38% de la candidata del Frente de Todos, Leticia Guerrero. El FIT, con 8,33% logra un concejal.

