Spalletti se reunió con Valenzuela y brindó su apoyo a la lista de Juntos

De esta manera, el ex legislador comunal se ubica en un espacio que va en sintonía con sus manifestaciones políticas, de marcado perfil antikirchnerista, y muestra su vocación de ser parte de un armado amplio que permita derrotar al actual oficialismo en Nación y la provincia de Buenos Aires en 2023.

“El domingo digamos basta y empecemos juntos una nueva Argentina”, resumió el ex edil, cuyo mandato venció en 2019, y le agradeció a Valenzuela por haberlo recibido.

“Pasó a conversar Gustavo Spalletti, con quien compartimos visiones respecto del trabajo en el municipio y del futuro de la Provincia”, twitteó el jefe comunal de Tres de Febrero. Luego, el ex legislador hizo lo propio en sus redes sociales, y manifestó: “El domingo digamos basta y empecemos juntos una nueva Argentina”.