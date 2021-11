“Corazón saludable” logró captar a quienes postergaron sus controles médicos en pandemia

Se encontró un 10 por ciento más de diabetes Tipo 2, gatillada por el estilo alimentario no saludable asociado al sedentarismo y el estrés psicosocial que trajo la pandemia por coronavirus.

“Se viene un tsunami de patologías no atendidas. Este año nos encontramos con más gente que padecía niveles de estrés más altos que años anteriores. Lo bueno es que hay herramientas y técnicas como la meditación entre muchas otras para revertir esta situación”, explicó Daniel López Rosetti, jefe del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Central de San Isidro. Allí funciona el Programa de Manejo del Estrés, un espacio gratuito para mejorar la calidad de vida de los y las vecinos de San Isidro.

El secretario de Salud Pública, Juan Viaggio, sumó: “Este año la campaña fue muy importante porque ayudó a detectar la demanda oculta que por el aislamiento obligatorio o miedo al coronavirus no se acercó a los centros de salud para los chequeos habituales. Observamos una tendencia en el aumento de peso, diabetes del Tipo 2 y estrés”.

“’Corazón saludable’ es un método excepcional que tiene el área de Salud del Municipio para sacar el hospital a la calle en las 6 localidades y que la gente se pueda realizar controles médicos. Esta campaña, que ya lleva casi 10 años, es una herramienta indispensable para captar esa población que muchas veces no sabe que padece alguna patología”, contó el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.