El Hospital Materno Infantil realizó con éxito la primera neurocirugía en la historia del Municipio de Tigre

Denise Ramírez, la madre de la niña accidentada, agradeció al equipo de médico del Municipio y expresó: “Mi hija se cayó de dos metros de altura al vacío y la verdad que me asuste muchísimo. Fuimos rápido al Hospital de Diagnóstico Inmediato de Don Torcuato y ahí nos derivaron a la Maternidad. Nos comentaron que está fue la primera operación que hicieron de esta magnitud. Con mi marido estamos felices por el trabajo que hicieron. Tigre tiene un sistema de salud muy preparado y eso es muy bueno para todos”.

“Estamos muy contentos por este nuevo hito en la salud pública del Municipio de Tigre. Esta fue otra operación muy compleja que, sin dudas, se pudo lograr gracias a la voluntad férrea y una decisión política del intendente Julio Zamora de invertir fuerte en los últimos años en materia de salud en el distrito, con la restructuración de todo el sistema sanitario con nuevo equipamiento médico, infraestructura y más recurso humano. Quizá no son tan palpables para el vecino a simple vista pero cuando lo necesita lo tiene a disposición ante alguna consulta y/o emergencia”, afirmó el secretario de Salud, Fernando Abramzon.