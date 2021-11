Comenzó el operativo de vacunación pediátrica contra el coronavirus en escuelas primarias de Escobar

Este operativo tiene el objetivo de inmunizar a los alumnos y alumnas que no pudieron asistir a los vacunatorios. Las primeras escuelas primarias donde se desarrollaron estos operativos fueron la Escuela Primaria 29 de Belén de Escobar y la 32 de Ingeniero Maschwitz, que sumaron 192 aplicaciones. En principio, este plan de vacunación en escuelas primarias se extenderá hasta el 22 de diciembre y pasará por 25 escuelas en total.

