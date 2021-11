Achával y Laurent agradecieron a la militancia por el trabajo realizado durante la campaña

Finalmente, Achával manifestó: “En los cuatro años de Cambiemos nos dimos cuenta que si no estamos unidos ellos tienen la posibilidad de hacer mucho daño. Lo que tenemos enfrente es un modelo con hambre de ajuste, que quita derechos. Nuestra lista, con Santiago y Eva, con todos los candidatos del Frente de Todos, no paró de recorrer los barrios, todos levantamos la bandera de la justicia social. Vamos a seguir representando a las mayorías, nosotros somos parte de un proyecto político que milita cada día por los sueños de los pilarenses”.

Acompañado por todos los candidatos locales, Achával expuso: “Tengo la alegria de ser compañero de cada uno de quienes demostraron que el peronismo está más vivo que nunca. Tenemos sueños y los vamos a cumplir militando. Son sueños colectivos, como el de la Universidad Nacional de Pilar. Nos tocó un tiempo muy difícil, en el que levantamos la bandera de los clubes de barrio que tanto esfuerzo hicieron por las familias, que fueron parte fundamental para que los barrios no se caigan. Le agradezco a todos los militantes por no haber bajado los brazos nunca, cuando el pueblo lo necesitó”.

En un acto con la presencia de todos las fuerzas que componen el Frente de Todos, el intendente Federico Achával y el candidato de Pilar Santiago Laurent agradecieron a los militantes por todo el trabajo realizado durante la campaña. El acto, en el Club Monterrey, se vivió como una fiesta, con toda la lista del Frente de Todos Pilar presente, y los jóvenes y las familias del distrito acompañando. La comunidad celebró así no sólo la salida de la pandemia, sino también la continuidad de un Estado cercano y humano, que está cada vez más presente en los barrios generando un mejor futuro para todos los pilarenses.