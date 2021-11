El Frente de Todos cerró su campaña en el partido de Merlo

Del cierre de campaña del Frente de Todos en Merlo participaron, entre otros, el diputado Máximo Kirchner; el ex ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo; y la presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos, Malena Galmarini.

“En los dos años que me quedan de mandato voy a seguir trabajando incansablemente para que toda la Argentina se ponga de pie. Que esa Argentina exista depende de nosotros. Que el domingo nos ayuden a construir ese sueño”, sostuvo el jefe de Estado.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández, principal orador de la jornada, agradeció el recibimiento del pueblo de Merlo y expresó: “Yo siento que hemos hecho mucho. Soy optimista. Debemos seguir por esta senda, y no olvidarnos de estar unidos. Nosotros vamos a seguir trabajando para que ese crecimiento le llegue a cada argentino. Nuestra primera obligación es con los argentinos que más necesitan”.

El jefe comunal inició el acto en el Parque Néstor Kirchner y dedicó unas palabras a los presentes. “Cada espacio de poder que ha ocupado el peronismo lo ha hecho siempre a través de las urnas. Este peronismo unido y trabajando es invencible. No tiene que olvidarse de su esencia”, dijo el mandatario municipal.

“No es la primera vez que el peronismo nacional y provincial eligen a Merlo para un acto trascendental como este. Aquí comenzó la fórmula de Alberto y Cristina hace dos años, y hoy es un cierre de campaña con mucha esperanza. El lunes comenzará otra etapa en la República Argentina. Vamos a poder hacer muchísimo más de lo que hemos hecho hasta el momento, que no fue poca cosa”, expresó Menéndez.