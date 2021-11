Volvió el “Paseo de bicicletas nocturno” a San Isidro: El intendente Posse lo visitó

“Extrañábamos el paseo, vengo todos los años con mis amigos a correr. Es lindo no tener que preocuparse de los autos y realizar la actividad lo más libre posible”, resaltó Belén Gutiérrez, vecina de la zona que andaba en bicicleta.

El intendente Gustavo Posse recorrió el lugar y dialogó con los vecinos. “Poder aprovechar los miércoles y viernes, al aire libre, haciendo deporte, caminando alrededor del hipódromo, o tomando un maté está bárbaro. Son noches ideales para distenderse, y queremos que el vecino use y disfrute del espacio público”, afirmó.