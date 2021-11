Santilli y Manes: “Venimos para cambiar la historia”

“Este papelito, el domingo, es del médico, de la enfermera y del camillero que dio todo en la pandemia. Este papelito, es el policía honesto. Esto no es un papelito para nosotros, este es el alma de un argentino que quiere reconstruir entre todos nuestro país”, prosiguió. Al tiempo que añadió: “quiero decirles que nuestro himno nacional en una gran estrofa dice: ‘al gran pueblo salud’. Y hoy, todos acá decimos: al gran pueblo salud, al gran pueblo argentino educación, al gran pueblo argentino seguridad, al gran pueblo argentino progreso, al gran pueblo argentino prosperidad. Vamos a ganar el domingo por una nueva Argentina”.

Por su parte, Manes indicó: “Quiero decirles a los bonaerenses que el domingo, esta boleta, no es un papelito. El domingo, este papelito es la esperanza de un joven que no se quiere ir del país. El domingo, este papelito es de una maestra que aún trabajando todo el día vive en la pobreza. El papelito, el domingo, es de un anciano que antes de morirse quiere ver encaminada a la Argentina hacia el futuro”.

“Si nos das tu voto, vamos a ir a votar el Código Penal, para terminar con los delincuentes, para terminar con la puerta giratoria y con los beneficios que hacen que no cumpla la condena aquellos delincuentes, violadores, asesinos que se van antes de la cárcel”, declaró respecto las ideas que piensa llevar al Congreso para acabar con la inseguridad. “Este domingo 14 de noviembre, vamos por una provincia mejor, por un una Argentina fuerte, y juntos vamos a cambiar la historia”, arengó.

También el primer candidato a diputado habló de la economía de los bonaerenses. “Vamos a ir al Congreso, si nos das tu voto, para defender que no te aumenten un sólo impuesto más, y que no inventen ningún otro impuesto para que las Pymes, los comerciantes, los productores y el campo puedan crecer, puedan desarrollarse, invertir y puedan salir adelante”, aseveró.