“Rita es una mujer empresaria y me contó la importancia que tiene visibilizar lo difícil que es para las mujeres ingresar a la industria y al mercado productivo, sobre todo en una industria como esta, que tradicionalmente es muy masculina”, sostuvo la presidenta de AySA, y concluyó: “Esto es una familia trabajadora e industrial que se pone de acuerdo, que trabajan a la par, que reinvierten lo que ganan en la empresa y con un país que de a poco va saliendo adelante, de la mano de las trabajadoras y los trabajadores que ponen el lomo, que ponen el cuerpo, que se animan a seguir a pesar de estas circunstancias… Y de un Estado que tendió una mano, que estuvo presente”.

Galmarini: “Esto no es empresarios por un lado y trabajadores por otro, sino juntos apostando por el trabajo de calidad y por este país”