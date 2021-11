Banco Provincia superó los 400 mil millones de pesos en financiamiento productivo

Además, mediante Provincia Microcréditos se otorgaron 7497 préstamos productivos por 858 millones de pesos a trabajadores y trabajadoras independientes que no tenían acceso al sistema financiero.

Por su parte, Provincia Microcréditos otorgó 47 mil 500 préstamos productivos por más de 5.600 millones de pesos a trabajadoras y trabajadores independientes que no tenían acceso al sistema financiero.