Bullrich: “Necesitamos que se vuelva a la decisión política de combatir el delito y el narcotráfico que nosotros tuvimos”

A pocos días de las elecciones del domingo, los titulares del PRO a nivel nacional y provincial, Patricia Bullrich y Jorge Macri, respectivamente, recorrieron Villa Martelli, conversaron con vecinos y luego brindaron una conferencia de prensa. Ambos dirigentes hablaron de la coyuntura electoral, de lo que se pone en juego el domingo, de la ola de inseguridad, y del trabajo que realizará Juntos a partir de diciembre. Guiños a un posible acuerdo con el libertario Javier Milei.

“El domingo se ponen en disputa dos miradas sobre el futuro de Argentina. Una es la que expresamos nosotros a lo largo y ancho del país, vinculada a la cultura del trabajo, a la educación, a la posibilidad que las empresas y comercios puedan trabajar con impuestos razonables, y a la construcción de un modelo de país que le facilite la vida a la gente”, dijo Bullrich.

“Del otro lado tenemos un modelo que nos lleva a una situación de estancamiento, con más planes sociales que empleo, y con más empleo estatal que privado. Es una sociedad que va decayendo”, sentenció, y pronosticó: “El 14 noviembre la sociedad de todo el país nos va a acompañar como lo hizo en septiembre, pero hora con más fuerza todavía”. Estimó además una afluencia mayor de votantes, y aseguró que “la lista de Juntos en Vicente López puede ser la más votada en todo el país”.

Consultada sobre la creciente inseguridad que azota al conurbano, la ex ministra sostuvo que “los datos del gobierno son los datos de Aníbal Fernández, que es el mismo dijo que teníamos menos pobres que en Alemania”. “Cuando uno mira las estadísticas que el mismo gobierno publicó se ve que los homicidios crecieron incluso en el año 2020, cuando la población estaba encerrada”, exclamó. “Necesitamos volver a nuestra idea, donde la ciudadanía está en el centro de la preocupación, con fuerzas de seguridad preparadas y equipadas, y con un sistema en el que el que las hace las paga. Queremos que los delincuentes cumplan su condena, que se acabe la puerta giratoria”, añadió.

También recordó que “este gobierno no acompañó muchas leyes en ese sentido que llevamos al Congreso” cuando fuimos gobierno, como los cambios al Código Penal, la Ley de Barrabravas, los cambios en el Código Procesal, y el impulso a un nuevo régimen penal juvenil. “Son temas que a partir del lunes, siendo primera minoría, queremos poner en debate. Necesitamos que se vuelva a la decisión política de combatir el delito y el narcotráfico que nosotros tuvimos”, sintetizó.

Macri, por su parte, declaró que “nuestra gestión es valorada por el vecino, y eso nos da un impulso adicional de cara al domingo”. En esa tónica, ejemplificó: “Los índices de inseguridad en Vicente López siguen mejorando, pero con un esfuerzo municipal que no tiene antecedentes”. “Hoy la Policía de la Provincia cubre solo un tercio de las cuadrículas, todo el resto lo cubre el Municipio”, prosiguió, y denunció que “nunca hemos tenido menos efectivos policiales en el distrito que los que tenemos ahora”.

“Eso lo compensamos con 2000 mil cámaras, los Puntos Seguros, los destacamentos policiales, los 40 móviles municipales recorriendo las calles, y pagándole con fondos municipales las horas adicionales a los policías que patrullan”, destacó, y lanzó: “Al gobernador Axel Kicillof hasta le cuesta decir la palabra seguridad, no tiene un compromiso con esa discusión”.

En lo electoral, el intendente de Vicente López opinó que “la Argentina tiene que volver a ser un país que festeje que al privado le va bien, porque si al privado le va bien puede haber un Estado que asista, ayude y haga lo que falte”. “Hoy el comerciante y la pyme sienten que el gobierno nacional no quiere que les vaya bien”, indicó.

“Ellos -por comerciantes y empresarios- nos dicen que no querían que trabajaran, que los obligaron a cerrar, y que si se atrasan con el pago de las cargas sociales les cobran intereses altísimos”, reveló, y continuó: “Parece que el gobierno quiere que dependan de los planes sociales, pero hay una Argentina de pie que quiere ser libre, y eso es lo que se ponen en discusión el domingo”.

Finalmente, ante la pregunta por vinculaciones con Javier Milei, la titular del PRO a nivel nacional aclaró que “no tengo acercamiento con él, de hecho hoy estamos compitiendo con su lista”. “Yo creo que en cada momento fuimos incorporando nuevos actores, lo hicimos en esta elección y tenemos que ir generando eso. Nuestro verdadero adversario es el populismo”, remarcó.

Y el responsable del PRO en la provincia de Buenos Aires manifestó que el referente libertario “va a ser diputado nacional, eso es un dato objetivo, y hay cosas que tenemos que empezar a hablar con él”. “Nosotros queremos ser la primer minoría, pero necesitamos construir una mayoría con aquellos que también quieran ponerle un límite al kirchnerismo. Eso es parte de la democracia. Dialogar con los que no están dentro de tu espacio político debería ser habitual, no algo raro. No todo es pelea, nosotros creemos que de dos miradas distintas puede salir una mejor”, finalizó.