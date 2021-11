Massa en Villa Gesell: “Va a ser la temporada de verano más exitosa de los últimos 20 años”

Massa volvió a llamar a un gran acuerdo para definir políticas de Estado, y afirmó: “Nuestro desafío es convocar a la unidad nacional, construir el crecimiento económico de la Argentina con recuperación del ingreso de los argentinos. La pandemia nos frenó y nuestra tarea hoy es hacer lo que la pandemia no nos dejó para que los argentinos vivan mejor”.

Y continuó: “Para este sector se abre además el debate de la ley que promueve el Ministerio de Turismo, que permite avisorar 540mil nuevos empleos para el año próximo en turismo y gastronomía, bajando impuestos al sector, promoviendo créditos con tasa segura y dandoles la posibilidad a los empleadores de, en un principio, no pagar contribuciones por cada trabajador que tome y que el Estado pague parte de los salarios”.