Juan Andreotti recorrió el avance de la ampliación del Hospital Municipal San Cayetano

En la oportunidad, el jefe comunal expresó: “Seguimos renovando todos nuestros servicios de salud, mejorándolos. Esta obra es parte de esa renovación, sumando camas para la atención de la salud. En este caso, son 48 nuevas camas de internación que nos permiten brindar un mejor servicio y también una mejor atención en todas aquellas patologías que durante un año y medio en la pandemia los vecinos no pudieron atenderse por obvias razones y que hoy hay una demanda muy grande. Entonces, nos va a permitir facilitar y agilizar para que los turnos sean muchísimo más rápidos”.

