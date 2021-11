Vecinos de José C. Paz atraparon.

El adolescente, de nombre Joel Sánchez, fue atacado mientras trabajaba en una panadería ubicada a solo una cuadra de la comisaría tercera de José C. Paz, en barrio Frino.

La ola de inseguridad no parece tener fin en la provincia de Buenos Aires. Esta tarde, un joven de 17 año murió de cuatro puñaladas al ser asaltado en la panadería que trabajaba en barrio Frino de José C. Paz.

Un chico de 17 años fue asesinado durante un asalto en José C. Paz

