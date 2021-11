San Miguel: Una joven se quitó la vida en el túnel de la calle España

La ola de inseguridad no parece.

“Vivir solo cuesta vida”, tiene publicado en sus redes sociales la joven. Muchos usuarios de redes sociales brindaron sus condolencias a la familia y algunos comentaron que la vieron y no mostró ningún indicio de la decisión que iba a tomar.

Se trata de Analía Silva, una chica que vivía en San Miguel y era madre de 3 hijos. La muchacha se tiró desde el puente hacia el asfalto cerca de las 21. Personal de la Policía Municipal y del SAME trabajaron en el lugar.

Una joven se arrojó desde el puente que forman las vías del ferrocarril San Martín sobre la calle España. Fuentes oficiales comentaron que la chica no superaba los 25 años y tenía 3 hijos.