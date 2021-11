Santilli junto a Pazos y Ulloa en José C. Paz: “este domingo está en juego qué país queremos”

El espacio de Juntos de José C. Paz realizó una reunión con fiscales en Sol y Verde de la que participaron la primera candidata a concejal Susana Ulloa y el referente distrital Ezequiel Pazos. Se trató de una capacitación que contó con el acompañamiento final del dirigente y postulante a diputado nacional Diego Santilli. El exvicejefe de Gobierno conversó con los militantes y los alentó de cara a la elección del domingo.

“Estamos encarando el final de la campaña puerta a puerta, casa por casa, recorriendo y comprometiéndonos con mucho afecto y cariño”, expresó Santilli. “Este domingo está en juego qué país queremos, con los chicos en las escuelas, con los delincuentes presos y con la gente trabajando, ésa es la discusión que vamos dar en el Congreso”, agregó.

“Me preocupa la respuesta del gobierno, mira para otro lado y le da la espalda a la gente, no se hace cargo. Para solucionar un problema hay que reconocer que existe, pero parece que es un tema ideológico”, afirmó.

“Espero que el Gobierno escuche, porque en septiembre no lo hizo. Sólo lanzó el plan platita, trajo ministros del pasado y no le habló a la gente, ojalá se ponga a trabajar y que haga que la educción sea el motor de salida hacia adelante”, manifestó.

En tanto, Ulloa se mostró optimista de cara a la elección del domingo 14. “Tenemos un grupo de fiscales muy comprometidos porque son vecinos y quieren cambiar su realidad, están cansado de vivir en un distrito donde falta la gestión”, dijo. “Debe haber una planificación y en José C. Paz no la hay”, añadió.

“Hay vecinos que cuando van a llevar un curriculum no ponen que viven en José C. Paz porque sino no los toman, éso es terrible y nos duele en el alma”, contó la candidata y sentenció: “en el 2023 vamos a hacer una opción, queremos llegar al gobierno y hacer las cosas bien”.

A su vez, Ezequiel Pazos sostuvo que “hay que darle oportunidad a gente nueva en la política” y aseguró que “Susana es una gran concejal y va a trabajar muy bien lo próximo cuatro año”. “Queremos disputar el poder para cambiar nuestra realidad”, indicó.

“Hace mucho tiempo que nos imaginamos cómo debe ser José C. Paz y la gente nos viene dando la oportunidad, por eso les pedimos que vayan a votar”, dijo Pazos y finalizó: “tenemos un desafío por delante que es mirar hacia el futuro, necesitamos personas como Diego Santilli y Susana Ulloa, éso es lo que viene y empieza este domingo”.