Sujarchuk y Soria supervisaron la obra del nuevo Polo Judicial que se construye en Escobar

El nuevo Polo Judicial tiene como objetivo concentrar en nuestro distrito distintas dependencias judiciales que actualmente se encuentran emplazadas en el Departamento Judicial Zárate-Campana al que pertenece el partido de Escobar. La instalación del Nuevo Polo Judicial permitirá que funcionen en un único espacio el Juzgado de Familia, el Tribunal Laboral, el Juzgado de Garantías, Fiscalías, Tribunal de Juicio y Defensoría Civil y Penal. Así, los vecinos y vecinas de nuestro distrito no deberán trasladarse a otras ciudades para realizar distintas gestiones y litigios judiciales. Actualmente, se iniciaron las primeras tareas consistentes en movimiento de suelo para la construcción del edificio, con un plazo de obra previsto en 18 meses.

