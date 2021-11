Mercedes Noriega, la candidata a primera consejera escolar por el Frente de Todos en Tres de Febrero

Durante el 2001, cuando la situación había desbordado, era docente de la escuela de José C. Paz y se sumó al gremio de Suteba. Dar clases en ese contexto se estaba volviendo muy dificultoso, y no alcanzaba solo con dar clases o participar de paros y movilizaciones, también brindaban comida y asistencia a las familias. En el 2002, por medio de un grupo de jóvenes que estaban organizando un comedor, Mercedes comenzó a asistir y a ser parte del Movimiento Evita.

Nacida en el Barrio Estudiante de Grand Bourg, en Malvinas Argentinas, fue forjada en los valores de la humildad, solidaridad y trabajo gracias a sus padres. Comenzó a ejercer la docencia desde la adolescencia y ejerció como maestra catequista en la iglesia del barrio y de Ingles en Malvinas Argentinas, José C. Paz, San Miguel y Moreno. Siempre estuvo ligada con el trabajo social en los barrios vulnerables, dando apoyo escolar y realizando actividades recreativas para las Infancias.