Gran participación de los y las deportistas ituzainguenses en la final de los Juegos Bonaerenses

Finalmente, en Tenis Santiago Fernández y Eric Pacheco Santa Cruz consiguieron la medalla de plata en dobles, categoría Sub 14; e Iván Álvarez la medalla de plata en single masculino, categoría Sub 18.

En Acuatlón, Celeste Perales cosechó la medalla de bronce en la categoría Sub 14.

En cuanto a los resultados, Amelie Bustamante obtuvo una medalla dorada en la categoría Sub 12 – Nivel 3 de Gimnasia Artística; e Ignacia Sánchez Latessa, consiguió la medalla de plata en la categoría Sub 15 – Nivel 3 del mismo deporte.