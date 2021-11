Delincuente a almacenera: Estás fusilada la concha de tu madre

No les importa matar por matar,.

“Estás fusilada la concha de tu madre”, fue la sentencia de muerte de la lacra social, afortunadamente no consumada. “Hace muchísimo tiempo que la situación de la inseguridad en la Provincia es crítica”, dijo el Axel Kicillof, quien no da cuenta de haber asumido hace dos años la Gobernación bonaerense.

Otro violento robo en el oeste del conurbano bonaerense, epicentro de la crisis de inseguridad, que a la luz de los índices que manifiesta el gobierno no es para preocuparse. “Estas fusilada”, le dijo una rata a una almacenera de Morón, apuntándole con un arma a la cabeza, luego de robarle 8 mil pesos de recaudación.