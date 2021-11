Andrés Mucilli: “Hay consenso entre la juventud de que ningún intendente hizo tanto como Ariel Sujarchuk”

En ese contexto, el candidato a concejal por el Frente de Todos se mostró optimista sobre el tratamiento que pueda impulsar desde el Concejo Deliberante a muchos de sus proyectos vinculados con la agenda de los y las jóvenes escobarenses. “Hay un falso mensaje instalado desde algunos sectores que asegura que la juventud piensa más en Ezeiza que en realizarse en nuestro país. Definitivamente, no es así. Hay un compromiso solidario y colectivo para atravesar las dificultades actuales y sobre todo hay un sentimiento genuino de esperanza en el futuro de todos y todas”, concluyó.

