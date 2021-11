El intendente Jorge Macri recorrió Pilar y Escobar en apoyo a los candidatos de Juntos

Mientras que el candidato de Pilar, Sebastián Neuspiller dijo: “El gobierno nacional le da todos los días letras a la gente para que diga “basta”. Basta del cierre de escuelas, de los chicos fuera de la escuela, de la droga, de la inseguridad. Esta es una elección contra el intendente. Lo que se pone en juego es la aprobación o no a la gestión kirchnerista de Pilar. Hay que decirle basta al kirchnerismo de Pilar”.

Por otra parte, el candidato a concejal de Escobar, Roberto Costa, expresó: “Somos candidatos porque queremos decirle basta al kirchnerismo y trabajamos para que eso suceda, admitiendo que si hubiésemos hecho todo bien, hoy no gobernarían ellos, pero aprendimos de nuestros errores y queremos volver al gobierno con hombres como Jorge Macri y poder cambiar la realidad de la sociedad”.