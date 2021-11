Puesta en valor de un nuevo centro de salud en Malvinas Argentinas

“Estamos trabajando en este lugar para poder comenzar en unos meses atendiendo las 24 horas, para que la gente no tenga que ir solo a los hospitales centrales, sino que también se puedan acercar a estas salas cerca de su domicilio. La atención 24 horas siempre fue un eje de nuestra gestión y por eso invertimos mucho en salud”, finalizó Noe Correa.

