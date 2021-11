Zencich con Larreta, Santilli y Bullrich reciben el apoyo de los vecinos de Merlo

“Este domingo queremos que nos acompañen en las urnas para empezar a cambiar la historia de Merlo porque la gestión del intendente Gustavo Menéndez no está enfocada en los principales problemas de la gente como la inseguridad, las calles rotas o la basura”, concluyó el máximo referente opositor David Zencich.

En el marco de las últimas actividades de campaña previas a las elecciones generales, los dirigentes de Juntos y el referente opositor de Merlo se reunieron con vecinos y voluntarios del barrio Parque San Martín en la rotonda de la plaza Eva Perón. Los vecinos cuestionaron la falta de seguridad en el distrito gobernado por Gustavo Menéndez. “Queremos más seguridad y un intendente que se ocupe del tema. En todas las recorridas que realizamos con los vecinos de cada barrio buscamos saber lo que hace falta ahí donde Menéndez no llega, porque tenemos un intendente desenfocado de la realidad que vive el distrito”, señaló Zencich.