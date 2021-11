Las cámaras de seguridad de Merlo permitieron detener a los delincuentes que intentaron robarle a un policía

El policía se encontraba en una parada de colectivo monitoreada desde el centro de cámaras del Municipio, desde donde se pudo observar que al ser abordado por los tres delincuentes armados, y ser identificado como personal policial, tomo su arma reglamentaria y pudo repeler el ataque, hiriendo a dos de ellos. No obstante se dieron a la fuga.

