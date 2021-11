Noe Correa estuvo caminando por diferentes barrios de la ciudad de Los Polvorines

La intendenta de Malvinas Argentinas, Noe Correa, visitó un conjunto de obras terminadas en la ciudad de Los Polvorines. Se trata de las calles Chacay, entre Dardo Rocha y Murguiondo; y Payró, entre Bacacay y Soldado Ex Combatiente de Malvinas.

This site is protected by wp-copyrightpro.com