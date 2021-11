La provincia en anarquía: Policía de civil baleó a delincuentes que lo asaltaron en Parque San Martín

No les importa matar por matar,.

El ladrón ingresó con cuatro impactos en la región abdominal con orificio de entrada y uno en la pierna, por lo que también fue intervenido quirúrgicamente y no corría riesgo su vida.

Tras recabar las cámaras de seguridad ubicadas en la zona, los efectivos visualizaron que a unos 200 metros del lugar se encontraba un joven herido en la vía pública, que fue trasladado en un vehículo particular al hospital Héroes de Malvinas de Merlo.

El policía se resistió al robo y comenzó a forcejear con los ladrones, hasta que uno de ellos accionó un arma de fuego pero no salió el disparo, informaron fuentes de la fuerza.