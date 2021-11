Desde este miércoles se comienza a aplicar la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a vecinos de la Provincia

Del mismo modo, todas las personas inmunosuprimidas que hayan recibido dos dosis de cualquiera de las vacunas disponibles recibirán una dosis adicional con un esquema homólogo o heterólogo, dado que la pandemia no terminó y es fundamental seguir con estrategias de cuidado y avanzar en nuevas etapas de la inmunización.

This site is protected by wp-copyrightpro.com