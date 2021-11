Jorge Macri recorrió San Martín junto a Andrés Petrillo

El intendente de Vicente López y presidente del Pro en la provincia de Buenos Aires, Jorge Macri, recorrió la localidad de San Martín donde dialogó con vecinos y comerciantes.

Junto al candidato a concejal por Juntos, Andrés Petrillo, compartieron un encuentro en el restaurante “Pozos garage” donde conversó con vecinos y comerciantes locales sobre la situación que atraviesa el municipio y sus expectativas para las elecciones del domingo.

En referencia a esto Macri expresó que no hay una razón objetiva que defina porque San Martín no pueda estar mejor. “En Vicente López no hay petróleo, la diferencia es el trabajo que realizamos en la gestión, eso lo ve el vecino e inspiramos a los privados a asentarse”, aseveró.

Por su parte, el candidato Petrillo indicó: “Hace 10 años en San Martín se repiten las mismas recetas, y el vecino dijo basta. En San Martín crece todo el tiempo la inseguridad, no invierten en seguridad ni en tecnología para combatir esta problemática. El chorro en San Martín encuentra un lugar amigable para delinquir”. Además, hizo referencia al apoyo que recibió durante la campaña de parte del intendente de Vicente López con la “predisposición de ayudarnos a trabajar en transformar la realidad del municipio”.

Asimismo, en la tarde de ayer, el candidato de Juntos recibió la visita del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, junto a quien recorrió el centro comercial de Tropezón, como una muestra de apoyo de cara al domingo.